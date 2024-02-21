أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "موسكو ستؤكد خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، رفضها توجيه الأموال المخصصة لتعزيز التنمية لتمويل الصراع الأوكراني".
وذكرت الوزارة في بيان،"يعتزم الجانب الروسي الإشارة بشكل خاص إلى عدم قبول التحويل غير المنضبط للأموال الدولية المخصصة لتعزيز التنمية لتمويل الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ما يأتي على حساب الوفاء بالتزامات القوى الغربية فيما يتعلق بمساعدة الدول المحتاجة".
ولفتت إلى أن "(روسيا) بصفتها رئيسا لمجموعة بريكس في عام 2024، تخطط لإقامة شراكة وثيقة مع مجموعة العشرين"، موضحة أن "هذه المساعي تأتي بهدف تحقيق تأثير تراكمي وتعزيز صوت دول جنوب وشرق العالم في الهياكل الرائدة متعددة الأطراف".
وأكدت الوزارة أن "إدراج القضايا الثانوية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية في جدول أعمال مجموعة العشرين بتحريض من الغرب أمر غير بناء"، مشيرة إلى أن "هذا يضاعف الخلافات بين المشاركين ويبعد منتدانا عن الإنجازات المنشودة في مجال اختصاصه".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: سنؤكد خلال قمة مجموعة العشرين على رفض تمويل الصراع الأوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.