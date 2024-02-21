الخارجية الروسية: سنؤكد خلال قمة مجموعة العشرين على رفض تمويل الصراع الأوكراني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "موسكو ستؤكد خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، رفضها توجيه الأموال المخصصة لتعزيز التنمية لتمويل الصراع الأوكراني".

وذكرت الوزارة في بيان،"يعتزم الجانب الروسي الإشارة بشكل خاص إلى عدم قبول التحويل غير المنضبط للأموال الدولية المخصصة لتعزيز التنمية لتمويل الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ما يأتي على حساب الوفاء بالتزامات القوى الغربية فيما يتعلق بمساعدة الدول المحتاجة".

ولفتت إلى أن "(روسيا) بصفتها رئيسا لمجموعة بريكس في عام 2024، تخطط لإقامة شراكة وثيقة مع مجموعة العشرين"، موضحة أن "هذه المساعي تأتي بهدف تحقيق تأثير تراكمي وتعزيز صوت دول جنوب وشرق العالم في الهياكل الرائدة متعددة الأطراف".

وأكدت الوزارة أن "إدراج القضايا الثانوية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية في جدول أعمال مجموعة العشرين بتحريض من الغرب أمر غير بناء"، مشيرة إلى أن "هذا يضاعف الخلافات بين المشاركين ويبعد منتدانا عن الإنجازات المنشودة في مجال اختصاصه".