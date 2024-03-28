اليونيفيل اكدت قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف عبر الخط الأزرق: للعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي مستدام

اشارت اليونيفيل الى انها بقلق بالغ إزاء تصاعد أعمال العنف التي تحدث عبر الخط الأزرق في الوقت الحالي، حيث تسبب هذا التصعيد في مقتل عدد كبير من المدنيين وتدمير المنازل وسبل العيش، معتبرة ان "من الضروري أن يتوقف هذا التصعيد فوراً، ونحن نحثّ جميع الأطراف على إلقاء أسلحتهم وبدء العمل نحو حل سياسي ودبلوماسي مستدام".

واكدت انها ستظل على استعداد لدعم هذه العملية بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك من خلال عقد اجتماع ثلاثي بناء على طلب الأطراف.