الدفاع المدني: إصابة أحد عناصرنا بنيران العدو الإسرائيلي اثناء قيامه بواجبه الانساني

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أنه "اثناء قيامه بواجبه الانساني أصيب احد عناصر الدفاع المدني خليل عواضة بنيران العدوان الإسرائيلي ونقل الى المستشفى بحالة حرجة".
وأوضحت المديرية، أن "المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار يتابع ضعه الصحي وتمنى له الشفاء العاجل ومنحه تنويه المديرية العامة للدفاع المدني تقديرا لبسالته".
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