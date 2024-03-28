"حزب الله" استهدف مستعمرتَي غورن وشلومي للمرة الثانية بإطار الرد على مجزرة الناقورة واعتداء طيرحرفا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وفي إطار الرد ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها، قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏(18:00) من يوم الخميس 28-03-2024 مستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة ‏الصاروخية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" عن استهداف المستعمرتين في السياق نفسه.