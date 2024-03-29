الجيش السوري: مقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء عدوان إسرائيلي على ريف حلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات

أعلن الجيش السوري مقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين، فجر اليوم /الجمعة/، جراء عدوان إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في ريف مدينة حلب.

وقال مصدر عسكري سوري – في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) – “إنه في حوالي الساعة 45: 1 بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي).. شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه (أثريا) جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب، وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها”.

وأوضح المصدر أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

وكان مدنيان سوريان قد قُتِلا ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف أمس /الخميس/ مبنى سكنياً بريف دمشق.