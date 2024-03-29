كرم: مفهوم القيادة واللياقة لدى طوني فرنجية مبني على الزعاماتية والاستعراض لا على الفهم والعلم

أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​فادي كرم​، في تصريح، إلى أنّ "من اللّافت أنّ مفهوم القيادة واللّياقة لدى النّائب ​طوني فرنجية​، مبني على الزّعاماتيّة والاستعراض ولعب الأدوار، وليس على الفهم والإدراك والعلم والاستعداد لتحمّل المسؤوليّات الوطنيّة والسّياديّة".

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