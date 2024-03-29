ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32.623

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 175 على التوالي إلى 32.623 شهيداً، والجرحى إلى نحو 75.092جريحاً؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 71 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 112 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.