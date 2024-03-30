سلطات الصين: ندعم فنزويلا في إجراء الانتخابات الرئاسية ونعارض أي تدخل خارجي في شؤونها

دعمت سلطات الصين سلطات فنزويلا في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 تموز، والتي انتقدتها المعارضة وواشنطن، ونددت بكين "بالتدخل الخارجي" في شؤون فنزويلا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي "نحن نحترم استقلال فنزويلا الوطني وسيادتها، وندعم فنزويلا في إجراء الانتخابات وفقا لدستورها وقوانينها، ونعارض أي تدخل خارجي في شؤون فنزويلا الداخلية". ودعا المجتمع الدولي إلى "أداء دور إيجابي وبناء".

وكانت واشنطن قد دانت الأربعاء عدم تمكن بعض مرشحي المعارضة من التسجيل للانتخابات الرئاسية.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن "قبول المجلس الانتخابي الوطني مرشحي المعارضة الذين يشعر الرئيس نيكولاس مادورو وممثلوه بالارتياح تجاههم فقط، يتعارض مع انتخابات تنافسية وجامعة".

في المجمل، تم تسجيل 13 مرشحا، من بينهم مادورو الساعي لولاية ثالثة مدتها ست سنوات، في هذه الانتخابات التي تجري وفق جولة واحدة. ومن بينهم تسعة يقدمون أنفسهم كمعارضين، لكن المعارضة تعتبرهم قريبين من السلطة وهدفهم تشتيت الأصوات.