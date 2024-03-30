خارجية الإمارات رحبت بالإجراءات الإضافية لمحكمة العدل: لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات لغزة

أشارت وزيرة الدّولة لشؤون التّعاون الدّولي في ​الإمارات​، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إلى أنّ الإمارات ترحّب بما أصدرته ​محكمة العدل الدولية​ من إجراءات موقّتة إضافيّة، في إطار نظر قضيّة منع الإبادة الجماعية الّتي رفعتها جمهوريّة ​جنوب إفريقيا​، والّتي تطالب ​إسرائيل​ بضرورة السّماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانيّة إلى قطاع ​غزة​، وفتح المزيد من نقاط العبور لنقل المواد الغذائيّة والإمدادات الطبيّة.

ولفتت إلى أنّ الإمارات تثمّن مجدّدًا "جهود جمهوريّة جنوب إفريقيا الصّديقة في هذا الصّدد"، مشدّدةً على "أهميّة توفير الحماية للمدنيّين، وضمان وصول المساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة ل​قطاع غزة​ بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر فى الأرواح، وتجنّب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلّة، وضرورة التّخفيف من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسيّة والخطورة؛ الّذي يعيشه المدنيّون الأبرياء في قطاع غزة".

وأكّد الهاشمي "ضرورة خلق أفق سياسي لتحقيق حلّ الدّولتين، وإقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة إلى جانب دولة إسرائيل، للوصول إلى حلّ مستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يضمن عدم تكرار المواجهات والعنف"، معلنةً أنّ "الإمارات ستستمرّ بالعمل مع الشّركاء، لمضاعفة الجهود المبذولة كافّة لتخفيف المعاناة الإنسانيّة في غزة".