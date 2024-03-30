المجلس الدستوري السنغالي أكد فوز المعارض باسيرو ديوماي فاي بالانتخابات الرئاسية

أكّد المجلس الدّستوري في السنغال، فوز المعارض باسيرو ديوماي فاي (Bassirou Diomaye Faye) في الانتخابات الرّئاسيّة الّتي جرت في 24 آذار الحالي، بعدما حصد 54,28% من الأصوات في الجولة الأولى، متقدّمًا بفارق كبير على مرشّح الحزب الحاكم أمادو با (35,79%)، وفقًا للنّتائج النّهائيّة. وأشار إلى أنّه "لم يتلقَّ أيّ طعن" من المرشّحين الـ19.
من جهتها، أعلنت الرّئاسة أنّ فاي سيؤدي اليمين الدّستوريّة يوم الثّلثاء المقبل في مدينة ديامنياديو الجديدة. ومن المقرّر بعد ذلك أن يتسلّم السّلطة من سلفه ماكي سال، في القصر الرّئاسي في دكار.
وهي المرّة الأولى منذ استقلال السنغال عام 1960، الّتي يفوز فيها معارض بالرّئاسة من الجولة الأولى.
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