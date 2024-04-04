المراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأميركية نظمت مؤتمراً صحافياً حول "الكورونا المزمنة"

نظمت المراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأميركية، مستشفى رزق ومستشفى سان جون، مؤتمراً صحافياً حول LONG COVID او "الكورونا المزمنة" في مستشفى رزق، بهدف تسليط الضوء على عوارض "الكورونا المزمنة" وكيفية تشخيصها وعلاجها.

اذ تشير "الكورونا المزمنة" إلى مجموعة من العوارض التي تظهر بشكل متكرر على الفرد بعد تعافيه من كوفيد-19، وقد تشمل التعب، ضيق التنفس، الضعف الإدراكي، وغيرها، وهي من الممكن ان تستمر لأسابيع أو أشهر بعد الإصابة الأولية. ويُعد رفع مستوى الوعي حول "الكورونا المزمنة" أمرًا مهما جدا، فالمريض لا يعلم دائمًا بانه مصاب بها وبالتالي يكون امام احتمال التشخيص الخاطئ، خصوصا ان ارتباط عوارضها بالاصابة بـ"كوفيد 19" قد لا يظهر فورا، ما يؤدي إلى تحديات في التشخيص والإدارة.

كما كانت المراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأميركية، مستشفى رزق ومستشفى سان جون، قد نظمت يوماً توعويا، إلى جانب المؤتمر الصحفي، فاتاحت الفرصة لموظفيها وجميع المرضى والزوار بالمشاركة في جلسات حوارية حول الموضوع والاطلاع من الاخصائيين عن كيفية تحديد الأعراض وفهم خطرها واكتشاف سبل معالجتها بطريقة فعالة. كذلك تم تقديم استشارات مجانية وارشادات للأشخاص الذين ظهرت عليهم بعض العوارض.

وفي حين يواصل المجتمع الطبي مواجهة التحديات التي تفرضها "الكورونا المزمنة"، تجدد المراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأميركية، مستشفى رزق ومستشفى سان جون، التزامها بتعزيز الأبحاث وتوفير الرعاية المتخصصة ودعم الأفراد المتأثرين بعوارضها.