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تمنّى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عقب تأديته صلاة عيد الفطر في الجامع المنصوري الكبير في طرابلس، حيث أَمّ المصلّين مفتي طرابلس والشّمال الشّيخ محمد طارق أمام، "لجميع اللّبنانيّين فطرًا سعيدًا وأيّامًا مليئةً بالصّحة والعافية وراحة البال والبحبوحة، وأن تطوى صفحة العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان".
وشدّد على أنّ "كلّنا ثقة بأنّ وطننا سيستعيد عافيته بتضافر جهود الجميع وتعاونهم الإيجابي، والتّفاهم حول الدّولة الّتي نحرص على العمل لتأمين استمراريّتها وهيكلها البنيوي"، متمنّيًا أن "تثمر الجهود الدّوليّة والعربيّة الجارية وقفًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن ينعم الفلسطينيّون بالأمن والاستقرار".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي تمنى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان: كلنا ثقة بأن وطننا سيستعيد عافيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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