أجرى الرئيس السابق العماد ميشال عون إتصالاً هاتفياً بعائلة منسق القوات في جبيل باسكال سليمان، مقدماً التعازي لزوجته وشقيقه وأفراد عائلته، مؤكداً إدانته لهذه الجريمة النكراء. واكد عون ان سيتابع مجريات التحقيق حتى تنجلي كل المعطيات وينال كل من شارك في هذه الجريمة عقابه.

كانت هذه تفاصيل خبر عون اتصل بعائلة باسكال سليمان معزيا: سأتابع مجريات التحقيق حتى تنجلي كل المعطيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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