ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33729 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ191 على التوالي إلى 33729 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 76371 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 43 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 62 آخرون بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.