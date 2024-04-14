البيت الأبيض: بايدن يبلغ نتنياهو بأن واشنطن لن تدعم أي هجوم تشنه إسرائيل على إيران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – متابعات

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن واشنطن لن تدعم أي هجوم عسكري مضاد قد تشنه تل أبيب على طهران.

وقال المسئول الأمريكي لموقع (أكسيوس) إن بايدن وكبار مستشاريه يشعرون بقلق من أن يؤدي الرد الإسرائيلي إلى حرب إقليمية فضلا عن عواقب كارثية على المنطقة.

ومن المقرر أن يجري بايدن اتصالات قادة مجموعة السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني، فضلًا عن التواصل مع قادة المنطقة لتنسيق الاستعدادية لمواجهة جميع التهديدات.

وتضمنت رسالة بايدن لنتنياهو بأن جهود دفاعية مشتركة بذلتها إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى بالمنطقة أفشلت الهجوم الإيراني، وطالبه بالاكتفاء عند هذا الحد قائلًا “لقد فزت.. خذ الفوز”.