بري التقى البطريرك ميناسيان وعطية ووزيري الشباب والرياضة في مصر ولبنان

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية أشرف صبحي، في حضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس.

ووضع الوزيران صبحي وكلاس بري، في أجواء برامج العمل والتعاون المشترك في المجال الشبابي بين لبنان ومصر، إضافة الى الفعاليات الختامية للإحتفال ببيروت عاصمة للشباب العربي.

وفي تصريح له، لفت صبحي الى انه "سعدني ويشرفني أن أكون موجودا متزاملا مع الوزير جورج كلاس في أن ننهي إحتفالات بيروت عاصمة الشباب العربي ، وممكن أن أستعير المصطلح الذي قاله زميلي معالي الوزير "لبنان عاصمة الشباب العربي"، والحقيقة أنا منذ البداية تشرفت بأن أكون موجودا ممثلا عن المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب والحقيقة تعاوننا مع وزارة الشباب والرياضة والجهد الكبير لزملائنا والإخوة الأعزاء لوزارة الشباب والرياضة العرب لبنان بقيادة معالي الوزير جورج كلاس".

وأضاف :"واليوم أتشرف بأن أكون بزيارة لرمز عربي كبير على مستويات مختلفة من الثقافة والفكر والعمل العربي دولة الرئيس نبيه بري الذي أشكره جدا لرؤيته ودعمه المستمر، ووجودنا أيضا في هذا الملتقى مع وجود الشباب العربي في بلادنا وفي لبنان وفي بيروت، الحقيقة نحتفي ونحتفل وأيضا إتفقنا مع زميلي معالي الوزير على العديد من المشروعات المشتركة في القضايا الشبابية أو حتى الرياضية، كل الشكر والتقدير وندعو دائما لدوام التوفيق".

واستقبل بري البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك في حضور المونسنيور ناريك منويان (أمين سر صاحب الغبطة)، الاب رافي أوهانيسيان، الأب أرام ابراهاميان ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري .

كما استقبل رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.