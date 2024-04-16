بتهمة القتل والبلطجة.. إحالة المتهمين بإنهاء حياة الشاب أيمن في كفر الشيخ للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أفراد تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تخصص في الاتجار المواد المخدرة إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم باتهامهم باستعراض البلطجة، والتلويح بالعنف، وقتل طالب عمدًا بناحية كورنيش نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق.

وحددت محكمة استئناف طنطا جلسة الإثنين 22 أبريل الجاري موعدًا لإجراء محاكمة التشكيل العصابي أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه المشكلة من المستشار جمال زكي طوسون، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمود أحمد الغايش، رئيس المحكمة، ومحمد ناصر بلبع، وسكرتارية أحمد الميداني في أحداث القضية رقم 933 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة بندر دسوق، المقيدة برقم 46 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

والمتهمون هم إسلام ياسر السيد محمد عبادة، 35 عامًا، حداد كريتال، وشقيقه هشام، 28 عامًا، صياد، وعوض تامر عوض حسونة محمد عجاجة، 22 عامًا، دبلوم صناعي، وإبراهيم عصام خليل عبدالعظيم خليل، 22 عامًا، طالب.

وتبين من قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات فوه بأنهم في يوم 25 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة بندر دسوق، استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف قبل المواطنين ممن تصادف تواجدهم بالطريق العام إذ صوبوا حيالهم الأعيرة النارية بكثافة مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية حيازتهم وإحرازهم قاصدين من ذلك ترويعهم، وتخويفهم، والتأثير في إرادتهم.

وكذا في فرض السطوة عليهم بمنعهم من التواجد بالميناء في نهر النيل فرع رشيد بمنطقة حي الكشلة لاتخاذهم مكانهم الذين يطلقون من خلاله الأعيرة النارية لمزاولة نشاطهم الإجرامي من الاتجار بالمواد المخدرة، وكذا مقاومة السلطات، وحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وتكدير الأمن، والسكينة العامة معرضين حياتهم للخطر.

وكشف قرار الإحالة عن اقتران تلك الجناية بعدة جرائم أخرى وهي بأنهم في ذات المكان والزمان قتل المتهم الأول المجني عليه الشاب أيمن ياسر إبراهيم محمود عبداللطيف، عمدًا إذ أعد لذلك الغرض أسلحة نارية، وذخيرة، مصوبًا حياله، وحيال من يتصادف تواجده مع المجني عليهم من المواطنين قاطني تلك المنطقة وابلاًا من الأعيرة النارية.

وأوضحت الاتهامات الموجهة للمتهم الأول أنه قاصدًا من ذلك إيذاء شخص غير معين حال مروره بمرمى نيرانه وإزهاق أرواحهم دون تمييز وعلى أثر ذلك استقرت إحدى الأعيرة النارية محل تصويبه بعنق المجني عليه محدثة الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي مزهقة روحه وذلك بالاشتراك مع المتهمين الثالث والرابع وذلك لتحريضهما المتهم على فعل ذلك.