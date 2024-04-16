شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة والعودة للانعقاد فى 29 أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم الثلاثاء، على أن تعقد الجلسة القادمة يوم 29 أبريل الجاري.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، على إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن "زراعة القطن المصرى - التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى"، إلى الحكومة.