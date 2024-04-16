كرامي‎ بعد لقاء تكتل" التوافق الوطنيّ" بسفراء الخماسية: لمسنا دفعًا من اللجنة الخماسية تجاه الحل في لبنان

أكّد النائب فيصل كرامي أنّ نوّاب تكتل "التوافق الوطنيّ" لمسوا دفعًا من اللجنة الخماسية، تجاه الحلّ في لبنان لجهة انتخاب رئيس للجمهورية.

ولفت بعد لقاء نواب تكتل "التوافق الوطنيّ" سفراء اللجنة الخماسية، في دارة السفير المِصريّ، في عرمون الى ان "لبنان يمرّ في مرحلة تعتبر أخطر من أيّ وقت مضى، ولا خلاص ولا حلّ إلّا بالحوار.

واشار كرامي إلى أنّ ثقة الخماسية برئيس مجلس النواب نبيه بري كبيرة جدًا، مؤكدا ألّا جديد لدى الخماسية وإنّما فقط استمزاج للآراء.

وفي الختام أكد كرامي أن "الإسم الذي نؤيّده معروف ونحن مستعدّون للدفاع عنه حتى النهاية."