إستنكرت دائرة الجرد في الحزب الديمقراطي اللبناني الجريمة النكراء التي وقعت صباح اليوم في بلدة العزونية قضاء عاليه وأدت إلى مقتل المغدور ياسر الكوكاش. وأشارت في بيان إلى أنه "أمام هكذا جريمة من الضروري على أبناء المنطقة ضبط النفوس والتهدئة والحفاظ على الأمن والاستقرار"، داعيةً "الأجهزة الأمنية إلى الإسراع في كشف ملابساتها وتوقيف الفاعلين ومحاسبتهم في أسرع وقت". وتقدمت الدائرة باسم الحزب ورئيسه وقيادته بأحر التعازي من ذوي الفقيد المغدور وآل الكوكاش وأهالي بلدة العزونية.

كانت هذه تفاصيل خبر الديمقراطي اللبناني في الجرد: لإظهار ملابسات جريمة العزونية وتوقيف الفاعلين بأسرع وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.