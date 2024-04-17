الجزيرة: مجلس الأمن يصوت الخميس على مشروع قرار صاغته الجزائر يوصي بقبول فلسطين عضوا بالأمم المتحدة

افادت قناة "الجزيرة" نقلا عن مصادر تأكيدها أن مجلس الأمن سيصوت الخميس على مشروع قرار صاغته الجزائر يوصي بقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة. وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع نيسان الجاري من مجلس الأمن النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.

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