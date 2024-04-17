الخارجية الأمريكية : حماس هي العقبة أمام وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - ادعت وزارة الخارجية الأمريكية،مساء اليوم الاثنين 15 أبريل 2024، أن إسرائيل قطعت شوطا كبيرا من خلال إعداد اقتراح صفقة تبادل الأسرى الذي رفضته حركة حماس .

وزعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، أن حماس هي العقبة أمام وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وقال إن إسرائيل قطعت "شوطا كبيرا" من خلال إعداد اقتراح صفقة تبادل الأسرى الذي رفضته حماس.

وتتوسط قطر ومصر، بمساعدة الولايات المتحدة، بين إسرائيل وحماس، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

المصدر : وكالات