أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنّه "ضمن إطار المتابعة الأمنية والتحقيق من قبل مديرية المخابرات في جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش في بلدة العزونية- عاليه، أوقفت المديرية أشخاصًا للاشتباه بتورطهم في الجريمة، وقد اعترف اثنان منهم بالمشاركة فيها. تُواصل المديرية التحقيق في الجريمة بإشراف القضاء المختص، وتعمل على توقيف بقية المتورطين".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش أعلن توقيف أشخاص للاشتباه بتورطهم بجريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش: نعمل على توقيف البقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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