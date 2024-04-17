صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة اعتذر عن استقبال المراجعات يومي الخميس والجمعة

أعلن مدير صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة جورج صقر، في بيان، أنّ "الصندوق يعتذر عن استقبال المراجعات على أنواعها يومي الخميس والجمعة 18 و19 نيسان 2024 بسبب توقّف الموظّفين عن العمل لأسباب حياتية ومعيشية".

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