وزير خارجية تركيا: نتانياهو يحاول جر المنطقة للحرب وعلى أميركا أن تقول كفى لإسرائيل

أكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "يحاول جر المنطقة للحرب كي يبقى في الحكم".
ولفت، في مؤتمر صحفي مع رئيس الورزاء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمان، إلى أنّ "على من يقدمون الدعم دون قيد أو شرط لنتانياهو إعادة النظر في موقفهم"، مضيفًا "على إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2728 وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
ورأى فيدان أنّ "على الولايات المتحدة أن تقول كفى لإسرائيل".
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