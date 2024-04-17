المستشار الألماني يحث إسرائيل على ممارسة ضبط النفس وألا ترد بهجوم كبير من تلقاء نفسها

اشار المستشار الألماني أولاف شولتس الى إن من المهم ألا يتسبب هجوم إيران على إسرائيل في تصعيد الصراع الحالي.

ولفت شولتس في بروكسل، الى انه "بالنسبة لنا، من المهم الآن استغلال هذه اللحظة أيضا في إنهاء التصعيد وألا ترد إسرائيل بهجوم كبير من تلقاء نفسها".