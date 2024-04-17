لوفتهانزا تمدد إلغاء رحلاتها إلى طهران وبيروت حتى 30 نيسان

أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران اليوم إنها مددت تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة الإيرانية طهران وبيروت حتى نهاية الشهر بسبب المخاوف الأمنية المستمرة في المنطقة. وأوضحت الشركة أنها ستبقي على إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى طهران وبيروت حتى 30 نيسان، مشيرة إلى أن الإلغاء يشمل كافة المجال الجوي الإيراني. واستأنفت لوفتهانزا أمس الثلاثاء رحلاتها لتل أبيب وعمَّان وأربيل.

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