الصين: التحقيق الأمريكي في مجال بناء السفن "مليء بالاتهامات الباطلة"

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت بكين أنها تعارض بشدة التحقيق الأمريكي بشأن نشاطاتها التجارية في قطاعات بناء السفن والملاحة والخدمات اللوجستية مشيرة إلى أنه "مليء بالاتهامات الباطلة".

وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء: "التحقيق الأمريكي مليء بالاتهامات الباطلة ويسيء تفسير النشاطات التجارية والاستثمارية العادية على أنها تضر بالأمن القومي الأميركي ومصالح الشركات، ويلقي باللوم على الصين في مشكلاتها (الولايات المتحدة) الصناعية".

وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تقدم مئات مليارات الدولارات على شكل دعم تمييزي لصناعاتها، لكنها تتهم الصين بتبني ما يطلق عليه اسم (الممارسات غير السوقية)".

وتابعت: "في الواقع، تطور الصناعات الصينية هو نتيجة الابتكار التكنولوجي للشركات والمشاركة النشطة في المنافسة في السوق".

وأشارت الوزارة إلى أن "الصين ستعير اهتماما كبيرا لتقدم التحقيق وستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها".

وأعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في وقت سابق أنه سيبدأ تحقيقا ردا على التماس تقدمت به في الآونة الأخيرة خمسة اتحادات أمريكية.

ويعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن زيادة الرسوم الجمركية ثلاثة أضعاف على الصلب والألمنيوم الصينيين المنصوص عليها في المادة 301 من قانون التجارة، مشيرا إلى "المنافسة غير النزيهة".

بايدن يدعو الكونغرس للموافقة على طلب المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا

دعا الرئيس الأمريكي ، جو بايدن، اليوم الأربعاء، الكونغرس (السلطة التشريعية) إلى الموافقة على طلبه لمساعدة إسرائيل و أوكرانيا، محذرا من أن "انتصار موسكو سيجعل روسيا أقرب بشكل غير مسبوق إلى حدود الناتو" .

وكتب بايدن في مقال نشرته صحيفة غربية: "الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أصدقائنا، يجب على مجلس النواب إقرار مشروع قانون مساعدات الأمن القومي الطارئ لأوكرانيا و إسرائيل، وكذلك الموافقة على المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة".

و يعتزم مجلس النواب الأمريكي، بعد تأخيرات طويلة، التصويت هذا الأسبوع على تخصيص أموال لحلفاء الولايات المتحدة، لكن لا يزال غير واضح إلى أي مدى ستناسب مبادرة الجمهوريين الديمقراطيين والبيت الأبيض، الذين يضغطون من أجل الموافقة على مشروع القانون الخاص بهم وهو بقيمة 95 مليار دولار.

وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، إنه يفضل أن يصوت أعضاء الكونغرس على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بالفعل، لكنه سيكون مستعدا لدراسة المبادرات الجمهورية المنفصلة بعد موافقة مجلس النواب عليها.

و كرر بايدن أن "المساعدة لأوكرانيا ضرورية لمنع اقتراب القوات الروسية بشكل غير مسبوق من حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، و و الذي حسب قوله، محفوف بالصراع المباشر الذي تشارك فيه الولايات المتحدة".

وقال بايدن: "إذا انتصرت روسيا، فإن قوات السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ستقترب أكثر من أي وقت مضى من حلفائنا في الناتو".

وأكد بايدن أن المساعدة لن تكون "شيكا مفتوحا"، وأن المستفيدين الرئيسيين من الأموال سيكونون شركات المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن المجلس سيصوت، السبت المقبل، على مشاريع قوانين منفصلة، بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

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وقال جونسون في رسالة لأعضاء المجلس: "ستنشر لجنة القواعد في مجلس النواب، اليوم(الأربعاء)، نصًا لثلاثة مشاريع قوانين بشأن تمويل مصالح الأمن القومي الأمريكي وحلفاء أمريكا في إسرائيل وأوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. نتوقع التصويت والموافقة النهائية على مشاريع القوانين، مساء السبت (المقبل)".