افتتاح مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي بأوروبا بجامعة مصر للمعلوماتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

افتتحت جامعة مصر للمعلوماتية، مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي DSC في نسخته الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المؤتمر يعد الحدث الأكبر في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في أوروبا وأحد أكبر المؤتمرات ذات الصلة على مستوى العالم، حيث تقام فعالياته تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على مدار 3 أيام، اليوم الأول والثاني أونلاين، واليوم الثالث بمقر الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وافتتح الدكتور عمرو طلعت، أعمال اليوم الختامي للمؤتمر بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم السبت المقبل، وهو يعد الافتتاح الرسمي للمؤتمر، وسط حضور أكاديمي ومهني دولي واسع من خبراء القطاع وقيادات الشركات العاملة في علوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وقالت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: يواصل مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي (DSC) في نسخته الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دوره كعامل محفز للتبادل الفكري والتعاون في المجالات ذات الصلة، لذلك نحن فخورون باستضافة هذا الحدث الدولي المرموق، والذي يعد بمثابة منارة للباحثين والمتخصصين لمشاركة أفكارهم والمساهمة فيما يتعلق بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن جامعة مصر للمعلوماتية، تتمتع ببنية تحتية تكنولوجية متطورة ومميزة، تقدم أسلوب حياة علمية متميز لكل من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، مما جعل نهجها الاستراتيجي والمستقبلي الفريد مهماً وحاسماً عندما يتعلق الأمر باستضافة وتنظيم الأحداث الدولية مثل هذا المؤتمر الدولي لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، لذلك أصبحت جامعة مصر للمعلوماتية منارة علمية ومنصة تكنولوجية تربط العقول المهتمة بالمستقبل حول العالم.

وأوضحت أن الجامعة من خلال رؤيتها وخططها وبرامجها المتطورة تعطي أولوية كبرى للنشاط البحثي التطبيقي من خلال دعم مشاريع البحوث المقدمة من الاساتذة، وتشجيع هذه المؤتمرات التي تجمع الباحثين والمهنيين المتخصصين بما يسهم في جعل الجامعة من أفضل الجامعات المتخصصة في علوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويسهم في تطوير البحث العلمي التطبيقي في الجمهورية الجديدة التي تدعم الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة واستخدامها في خدمة وتحسين جودة الحياة.

وأكدت أن مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 24 (DSC MENA 24)، تستضيفه الجامعة كمنصة فريدة وفرصة الأكاديميين والمتخصصين في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والصناعة ورواد الأعمال لتقديم نتائج أبحاثهم ومناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير التقنيات الناشئة بالإضافة إلى تطبيقات الجيل الجديد في معالجة التطورات والمستحدثات وضمان الأمن الإلكتروني للمعلومات.

يتناول المؤتمر خلال فعالياته التي تنعقد على مدار يومين أونلاين واليوم الختامي بمقر جامعة مصر للمعلوماتية، عدة موضوعات أبرزها: (الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليل اللغة الطبيعية والنصوص، الرؤية بالكمبيوتر، التعلم العميق، الابتكار باستخدام البيانات، والذكاء الاصطناعي وعمليات تعلم الآلة، وهندسة البيانات، والبيانات في السحابة (السحابية)، باستخدام الذكاء الاصطناعي في الطب، وبناء منتجات البيانات والذكاء الاصطناعي، وهندسة المطالبات، والبيانات المفتوحة واستخدام البيانات من أجل الصالح العام، والتحليلات المعززة في التسويق، وحلول من البداية إلى النهاية).