قائد حماية منشآت إيران النووية: من الممكن مراجعة سياستنا النووية إذا حاولت إسرائيل ضرب منشآتنا

قائد هيئة حماية المنشآت النووية الإيرانية العميد أحمد حق طلب، أنّه "من الممكن مراجعة سياستنا النووية إذا حاولت إسرائيل ضرب منشآتنا".

ويأتي ذلك في وقت يؤكّد فيه المسؤولون الإيرانيون استعدادهم لأي هجوم إسرائيلي ردًا على الهجوم الإيراني على إسرائيل، الذي جاء ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع نيسان 2024.

ولفت قائد هيئة حماية المنشآت النووية الإيرانية إلى أنّ "لدينا معلومات عن مراكز نووية إسرائيلية ويدنا على الزناد لضرب أهداف محددة".

وشدد على "الاستعداد لمواجهة أي تهديد إسرائيلي يستهدف منشآتنا"، مؤكدًا أنّه "إذا استهدفت إسرائيل منشآتنا فستتلقى ردا بأسلحة أكثر تطورا".

وكان قد عبّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الاثنين الماضي، عن قلقه إزاء احتمال استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية.