بايدن: الولايات المتحدة عازمة على محاسبة إيران بعد الهجوم على إسرائيل

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الولايات المتحدة ستواصل "محاسبة" إيران من خلال فرض عقوبات جديدة تستهدف الجمهورية الإسلامية، رداً على الهجوم غير المسبوق ضد إسرائيل.
وأكد بايدن في بيان بعد إعلان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فرض عقوبات استهدفت برنامج المسيّرات الإيراني، أن العقوبات تهدف إلى "الحد من برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار".
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