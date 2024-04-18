فيضانات مدمرة تجتاح أجزاء من شرق أفريقيا وتشرد الآلاف

ياسر رشاد - القاهرة - تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في إحداث دمار في جميع أنحاء شرق أفريقيا، مما أودى بحياة الناس وشرد الآلاف في كينيا وتنزانيا.

الأمطار الغزيرة والفيضانات

في كاكولا أومباكا بكينيا، يروي سكان مثل جوليانا أتينو أوتشينغ ودنكان أونيانغو الخسائر المأساوية للفيضانات على حياتهم، لا تزال أوتشينغ، التي فقدت ساقها بسبب إصابة لحقت بها خلال فيضانات عام 2019، تعطل بسبب المياه التي لا تزال تغمر منزلها.

وقد عانى أونيانغو من خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية والممتلكات، حيث دمر منزله خمس مرات بسبب الفيضانات التي لا هوادة فيها.

وأفاد مساعد الرئيس أوغسطين نيتو أويتش أن 646 أسرة قد نزحت في كاكولا أومباكا، حيث لجأ المئات إلى مراكز الإجلاء أو مع أقاربهم في أراض مرتفعة.

والوضع مزري في جميع أنحاء المنطقة، حيث أبلغت كينيا عن مقتل 13 شخصا على الأقل بسبب الفيضانات، في حين سجلت تنزانيا 58 حالة وفاة في الأسبوعين الماضيين وحدهما.

وقد تعرضت البنية التحتية لأضرار بالغة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وتحث السلطات السكان في المناطق المعرضة للفيضانات على الانتقال مع استمرار هطول الأمطار.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الكينية تحذيرات بشأن هطول الأمطار الغزيرة الوشيكة، وحثت على الاستعداد للفيضانات المحتملة.

وبينما تستعد المنطقة لمزيد من الأمطار، تؤكد محنة المتضررين من الفيضانات الحاجة الملحة لجهود منسقة للاستجابة للكوارث للتخفيف من تأثيرها على المجتمعات الضعيفة.

كشف حكومة تنزانيا، عن مقتل ما يقرب من 60 شخصًا، جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة التي ضربت عدة أجزاء من دار السلام.

فيضانات تنزانيا

قالت الحكومة، إن نحو 60 شخصا لقوا حتفهم منذ بداية أبريل ، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت عدة أجزاء من تنزانيا.

وتعد المنطقة الساحلية في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا واحدة من أكثر المناطق تضررا، حيث ألحقت الفيضانات أضرارا بآلاف المزارع هناك، حسبما قال موبهاري ماتينيي، المتحدث باسم الحكومة، في بيان يوم الأحد.

وأضاف ماتينيي: "هناك آثار فيضانات خطيرة في المنطقة الساحلية حيث توفي 11 شخصا حتى الآن".

وقال إنه حتى الآن تم تسجيل 58 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد بسبب الفيضانات.

يوم الجمعة الماضي، توفي ثمانية تلاميذ بعد أن سقطت حافلتهم في ممر غمرته المياه في شمال البلاد.

يصادف شهر أبريل ذروة موسم الأمطار في تنزانيا. شهد هذا العام هطول أمطار غزيرة في السنوات الأخيرة.

وتابعت الأمم المتحدة،أن الطوفان أدى أيضا إلى مقتل 13 شخصا على الأقل وتشريد نحو 15 ألفا في كينيا المجاورة.

وقال خبراء الطقس إن ظاهرة النينيو المناخية أدت إلى تفاقم الأمطار الموسمية هذا العام.

تم التأكيد على أن عام 2023 كان العام الأكثر سخونة على الإطلاق ، مدفوعا بالاحترار الذي يسببه الإنسان ولكن أيضا مدعوما بنظام طقس طبيعي يسمى النينيو.

الآثار المستمرة لظاهرة النينيو تعني أن عام 2024 قد يشهد درجات حرارة أعلى.

ما هي ظاهرة النينيو؟

النينيو هو جزء من ظاهرة المناخ الطبيعي التي تسمى التذبذب الجنوبي للنينيو (ENSO).

لديها حالتان متعارضتان: النينيو والنينيا ، وكلاهما يغير الطقس العالمي بشكل كبير.

عادة ما يتم الإعلان عن ظاهرة النينيو عندما ترتفع درجات حرارة سطح البحر في شرق المحيط الهادئ الاستوائي، إلي 0.5 % علي الأقل فوق المتوسط طويل الأجل.

في الظروف العادية ، تكون المياه السطحية في المحيط الهادئ أكثر برودة في الشرق وأكثر دفئا في الغرب.

تميل "الرياح التجارية" إلى الهبوب من الشرق إلى الغرب ، والحرارة من الشمس تدفئ المياه تدريجيا أثناء تحركها في هذا الاتجاه.

خلال أحداث النينيو ، تضعف هذه الرياح أو تنعكس ، مما يؤدي إلى إرسال المياه السطحية الدافئة شرقا بدلا من ذلك.