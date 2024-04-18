شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حكومى للبرلمان يسلط الضوء على مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، الضوء علي مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، والذي يتبع شركة النصر للكيماويات الوسيطة، ويقع على مساحة 285 فدانًا.

ووفقا للتقرير الحكومي، ينقسم المجمع إلى جزئين "المدينة السكنية والإدارية ومجمع المصانع" الذي يشمل ستة مصانع كالآتي:

- مصنع لإنتاج الأمونيا السائلة بطاقة (1200) طن / يوم).

- مصنع لإنتاج اليوريا السائلة بطاقة ( 900) طن / يوم).

- مصنع لإنتاج سماد اليوريا المحببة بطاقة ( 900) طن / يوم).

- مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة ( 500 طن / يوم).

- مصنع لإنتاج نترات النشادر السائلة بطاقة (650) طن / يوم).

- مصنع لإنتاج نترات النشادر الجيرية بطاقة ( 900) طن / يوم) ولأول مرة في مصر.

ويستعرض التقرير مستويات أداء الاقتصاد المصري في عام المتابعة (2023/22) من خلال أربعة محاور رئيسة، يختص المحور الأول بمعدلات الأداء على مستوى المتغيرات والناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك النهائي ومستويات الادخار والاستثمار، ومعدلات التضخم والبطالة، مع رصد التطورات النقدية والمصرفية والمعاملات الاقتصادية الدولية وتطورات الموازنة العامة للدولة، باعتبارها من المؤشرات الرئيسة المعبرة عن مستويات الأداء الاقتصادي