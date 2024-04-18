مقتل قائد الجيش الكيني و9 ضباط كبار في تحطم المروحية العسكرية غرب كينيا

أعلن الرّئيس الكيني وليام روتو، مقتل قائد الجيش الكيني فرانسيس أوموندي أوغولا و9 ضبّاط كبار، نتجية تحطّم المروحيّة العسكريّة في غرب كينيا، مشيرًا إلى نجاة ضابطَين ممّن كانوا على متن المروحيّة.
وكان قد أفاد مصدر في الشّرطة الكينيّة، لوكالة "فرانس برس"، بـ"تحطّم مروحيّة عسكريّة في غرب كينيا، وعلى متنها مسؤولون عسكريّون يتقدّمهم قائد الجيش".
وأوضح ضابط رفيع المستوى في الشّرطة، للوكالة، أنّ "النّيران اندلعت في المروحيّة بعيد تحطّمها، وكان على متنها أكثر من عشر قادة رفيعي المستوى، من بينهم الجنرال أوغولا"، مبيّنًا أنّهم "كانوا في مهمّة أمنيّة، لأنّ جنود قوات الدّفاع الكينيّة منتشرون" في المنطقة حيث تنشط عصابات من قطاع الطرق.
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