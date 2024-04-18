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أوكرانيا تشن هجوما على 4 منصات صواريخ روسية ورادارات

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رويترز - كييف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت أوكرانيا شنها هجوما على مطار عسكري في شبه جزيرة القرم، ألحق أضرارا بالغة بمنصات إطلاق صواريخ ومحطات رادار ومعدات أخرى.
وأوضحت المخابرات العسكرية الأوكرانية اليوم الخميس، أن من بين المعدات التي دُمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، 4 منصات إطلاق صواريخ أرض-جو من منظومة إس-400 ونقطة مراقبة للدفاع الجوي متمركزة في قاعدة جوية في جانكوي.

الحرب الروسية الأوكرانية

ووقعت انفجارات قوية في جانكوي أمس الأربعاء، فيما لم يصدر تعليق رسمي من روسيا.
في ذات السياق لم تصدر أي معلومات بشأن الوسائل التي اُستخدمت في الهجوم الذي وصفته أوكرانيا بأنه "ناجح". This is a Twitter Status تدمر صواريخ وقذائف ومسيرات ومناطيد لـ This is a Twitter Status.. ماذا حدث؟This is a Twitter Status
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هجمات بالصواريخ

ووجه الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق الشكر إلى العسكريين الذين شاركوا في العملية "على دقتهم".
وكانت القوات الروسية كثفت في الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ الباليستية على أوكرانيا من شبه جزيرة القرم.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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