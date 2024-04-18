شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تشن هجوما على 4 منصات صواريخ روسية ورادارات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت أوكرانيا شنها هجوما على مطار عسكري في شبه جزيرة القرم، ألحق أضرارا بالغة بمنصات إطلاق صواريخ ومحطات رادار ومعدات أخرى.
وأوضحت المخابرات العسكرية الأوكرانية اليوم الخميس، أن من بين المعدات التي دُمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، 4 منصات إطلاق صواريخ أرض-جو من منظومة إس-400 ونقطة مراقبة للدفاع الجوي متمركزة في قاعدة جوية في جانكوي.
في ذات السياق لم تصدر أي معلومات بشأن الوسائل التي اُستخدمت في الهجوم الذي وصفته أوكرانيا بأنه "ناجح". This is a Twitter Status تدمر صواريخ وقذائف ومسيرات ومناطيد لـ This is a Twitter Status.. ماذا حدث؟This is a Twitter Status
للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وكانت القوات الروسية كثفت في الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ الباليستية على أوكرانيا من شبه جزيرة القرم.
وأوضحت المخابرات العسكرية الأوكرانية اليوم الخميس، أن من بين المعدات التي دُمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، 4 منصات إطلاق صواريخ أرض-جو من منظومة إس-400 ونقطة مراقبة للدفاع الجوي متمركزة في قاعدة جوية في جانكوي.
الحرب الروسية الأوكرانيةووقعت انفجارات قوية في جانكوي أمس الأربعاء، فيما لم يصدر تعليق رسمي من روسيا.
في ذات السياق لم تصدر أي معلومات بشأن الوسائل التي اُستخدمت في الهجوم الذي وصفته أوكرانيا بأنه "ناجح". This is a Twitter Status تدمر صواريخ وقذائف ومسيرات ومناطيد لـ This is a Twitter Status.. ماذا حدث؟This is a Twitter Status
للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#روسيا تدمر صواريخ وقذائف ومسيرات ومناطيد لـ #أوكرانيا.. ماذا حدث؟#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) April 18, 2024
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هجمات بالصواريخووجه الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق الشكر إلى العسكريين الذين شاركوا في العملية "على دقتهم".
وكانت القوات الروسية كثفت في الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ الباليستية على أوكرانيا من شبه جزيرة القرم.