الجيش الأردني: نفّذنا 7 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية على مواقع بشمال غزة

أعلنت "​القوات المسلحة الأردنية​- الجيش العربي"، في ببان، "أنّها نفّذت 7 إنزالات جوّيّة لمساعدات إنسانيّة وغذائيّة، استهدفت عددًا من المواقع في شمال ​قطاع غزة​"، موضحةً أنّه "شاركت في عمليّة الإنزال طائرة تابعة لسلاح الجوّ الملكي الأردني، طائرة تابعة لمصر، أربع طائرات تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لألمانيا".

وأكّدت "أنّها مستمرّة بإرسال المساعدات الإنسانيّة والطبيّة عبر جسر جوّي، لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليّات الإنزال الجوّي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرّيّة، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصّعبة جرّاء استمرار الحرب؛ وتجسيدًا لروح التّعاون والتّعاضد بين أبناء الشّعبين الشّقيقين".

وذكرت القوّات المسلّحة أنّ "عدد الإنزالات الجوّيّة الّتي نفّذتها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، ارتفع إلى 85 إنزالًا جوّيًّا أردنيًّا، و196 إنزالًا جوّيًّا بالتّعاون مع دول شقيقة وصديقة".