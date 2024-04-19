الكرملين: المساعدات الأميركية الموعودة لأوكرانيا لن تغيّر الوضع على الجبهة

أكّد الكرملين أنّ المساعدات العسكرية الأميركية الموعودة لأوكرانيا والتي سيصوّت عليها مجلس النواب في واشنطن السبت بعد طول عرقلة "لن تغير شيئا" على أرض الميدان حيث يحقّق الجيش الروسي تقدماً في هجومه.

وتعليقاً على هذا التصويت، اكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "لا يمكن أن يؤثر ذلك بأيّ شكل على تطور الوضع على الجبهات". وأضاف "هذا الأمر لا يمكن أن يغيّر شيئاً... جميع الخبراء يشيرون إلى أنّ الوضع على الجبهة من الآن فصاعداً ليس لصالح الجانب الأوكراني".

وتطالب كييف حلفاءها الغربيين باستمرار بمدّها بالمزيد من الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي، في حين تقصف القوات الروسية يومياً المدن الأوكرانية وبنى تحتية ولا سيما منشآت الطاقة.

ويصوّت مجلس النواب الأميركي السبت على نص يقضي بتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية إضافية لأوكرانيا بحوالي 61 مليار دولار، ما قد يسمح لجيشها بالتقاط أنفاسه.