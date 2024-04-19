السفير حسام زكي يدعو المجتمع الدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يفضي حتما إلى توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف السفير حسام خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن اليوم الخميس أن قطاع غزة على حافة المجاعة ويجب البدء فورا في إعادة النازحين إلى مناطقهم، ولا بد من صياغة آلية لتسوية القصية الفلسطينية.

وتابع كلمته أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك فورا لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حربها غير الشرعية ضد المدنيين الفلسطينيين.

كما حذر الأمين العام المساعد للجامعة العربية، من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى توسيع الصراع ودخول أطراف أخرى، ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا وصعوبة في التحكم به.

ولفت زكي، إلى أهمية التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية تستند إلى حل الدولتين، مشيرًا إلى أن العديد من المحاولات السابقة واجهت عراقيل بسبب عدم التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية.