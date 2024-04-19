كشف المتحدّث باسم شركة الطّيران الوطنيّة البولنديّة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء البولنديّة، أنّه "تمّ إلغاء رحلة اليوم رقم 151/152 إلى إسرائيل من وارسو، والرّحلة رقم 143/144 إلى ​بيروت​"، مشيرًة إلى أنّ الشّركة ستستمرّ في اتخاذ قرارات بشأن الرّحلات المستقبليّة.

كانت هذه تفاصيل خبر شركة الطيران الوطنية البولندية ألغت رحلاتها اليوم إلى تل أبيب وبيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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