أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ فرق الاطفاء في الدفاع المدني اللبناني- مركز بنت جبيل تعمل على اخماد النيران في منزلين جراء غارة من الطائرات الإسرائيلي على بلدة عيترون في جنوب لبنان.
إلى ذلك، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة "الشميسي" في خراج كفرشوبا.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قصف إسرائيلي استهدف أطراف كفرشوبا وإخماد نيران في منزلين جرّاء غارة على عيترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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