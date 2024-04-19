"النشرة": قصف إسرائيلي استهدف أطراف كفرشوبا وإخماد نيران في منزلين جرّاء غارة على عيترون

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ فرق الاطفاء في الدفاع المدني اللبناني- مركز بنت جبيل تعمل على اخماد النيران في منزلين جراء غارة من الطائرات الإسرائيلي على بلدة عيترون في جنوب لبنان.

إلى ذلك، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة "الشميسي" في خراج كفرشوبا.