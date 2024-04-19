تجارية البحيرة: انخفاض أسعار الخبز والدواجن واللحوم في الطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

عقدت غرفة البحيرة التجارية، اليوم الجمعة، اجتماعًا بحضور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لبحث آليات تنظيم الأسواق وضبطها.

ناقش الاجتماع آليات تنظيم الأسواق وضبطها لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، و جرى الاتفاق على خطط مشتركة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية ومتابعة انخفاضها.

كما شدد الاجتماع على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من التزام التجار بعرض سلع باسعارها الحقيقية ومنع احتكار السلع الاستراتيجية.

بحث الاجتماع تنفيذ ما تم التوافق عليه بالشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية بشان خفض أسعار الخبز السياحي بدءًا من يوم الأحد القادم بنسبة من 30 % إلى 45%. لتصبح الأسعار الجديدة كما يلى:

رغيف وزن 80 جرام 150 قرش، رغيف وزن 40 جرام 75 قرش، رغيف وزن 25 جرام 50 قرش، رغيف خبز أفرنجى وزن 50 جرام 150 قرش، رغيف خبز افرنجى 35 جرام 100 قرش.

كما ناقش الاجتماع انخفاض أسعار الأعلاف ومدى انعكاس ذلك على أسعار اللحوم والدواجن، ضرورة تخفيض أسعارها خلال الفترة القادمة.

وأكد محمد الشريف رئيس غرفة البحيرة على أهمية التعاون بين الغرفة التجارية ووزارة التموين لضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن الغرفة ستضع كل إمكاناتها لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.