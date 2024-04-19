شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: خطة وزارة الثقافة لتنفيذ مقترحات الحوار الوطنى تؤكد جديته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تقديم وزارة الثقافة بخطة لمجلس الوزراء لتنفيذ المقترحات والتوصيات التي خرج بها الحوار الوطني، تأتي لدعم الهوية الوطنية وترسخ مفاهيم الانتماء والمساواة ونبذ العنف، حيث جاء بالخطة وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات، خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن تقديم هذه الخطة بعد الاستعانة بالتوصيات والمقترحات التي تقدم بها الحوار الوطني، يبرهن على جدية هذا الحوار وقدرته على حلحلة العديد من الملفات الهامة الشائكة، خاصة أن من أهم المحاور التي تضمنتها الخطة عودة مهرجان القراءة للجميع، فضلا عن التوسع في إطلاق مسابقات القراءة والرسم والإلقاء الشعري والتمثيل المسرحي للأطفال، وكذلك المهرجانات التراثية بين الأقاليم المصرية المختلفة، بجانب التأكيد على أهمية سرعة استكمال رقمنة دار الكتب المصرية.

وثمن أيضا المحاور التي تضمنتها خطة وزارة الثقافة والتي تستهدف التوسع في مبادرة سينما الشعب لتقدم بشكل مدعم أكثر، ودعم السينما المستقلة التي تتيح الفرص للعديد من المواهب الفنية.