وزير الزراعة طلب مساعدة الأجهزة الأمنية في ضبط عمليات التهريب

ناشد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، في بيان، "قيادة الجيش اللبناني ووزارتي الدفاع والداخلية والقوى الأمنية والجمارك وأمن الدولة المساعدة في ضبط عمليات التهريب، في ظل استمرار تدفق المنتوجات الزراعية المختلفة وعلى وجه الخصوص حمضيات وزيتون وزيت زيتون والخضار والحشائش وغيرها ودخولها الاراضي اللبنانية بطرق غير شرعية، خصوصا مع بدء الإنتاج المحلي، مما يشكل خسارة فادحة للمزارع اللبناني ويضر بالقطاع الزراعي والاقتصاد اللبناني".
وحيا الحاج حسن "جهود الأجهزة على مختلف الصعد"، داعيا إلى "تضافر الجهود للحد من عمليات التهريب رأفة بالمزارع اللبناني، خصوصا بعد الكارثة التي حلت بقطاع الزيتون من جراء القصف بالقنابل الفوسفورية المحرمة دوليا وتعمد إحراق أعداد هائلة من أشجار الزيتون والأشجار المثمرة و الحرجية".
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