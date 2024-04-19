زيمبابوي تفرج عن السجناء بمن فيهم المحكوم عليهم بالإعدام

ياسر رشاد - القاهرة - منح رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، العفو لأكثر من 4000 سجين ، بمن فيهم بعض المحكوم عليهم بالإعدام ، في عفو يوم الاستقلال الخميس.

رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا

احتفلت زيمبابوي بمرور 44 عاما على استقلالها عن حكم الأقلية البيضاء ، والذي انتهى في عام 1980 بعد حرب غابات دامية، تم تغيير اسم البلاد من روديسيا إلى زيمبابوي.

ويستفيد من العفو الرئاسي، وهو الثاني في أقل من عام، النزلاء الإناث وكبار السن والأحداث والمرضى الميؤوس من شفائهم وبعض الذين حكم عليهم بالإعدام في الأصل.

وسيتم إطلاق سراح أولئك الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام ولكن تم تخفيف عقوباتهم إلى السجن مدى الحياة في أوامر الرأفة السابقة أو من خلال استئناف المحكمة بشرط أن يكونوا في السجن لمدة 20 عاما على الأقل، وفقا لأمر الرأفة، الذي أعلن أمس الأربعاء ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس.

ويجري إطلاق سراح جميع السجينات اللاتي قضين ثلث مدة عقوبتهن على الأقل بحلول يوم الاستقلال، وكذلك السجينات الأحداث اللائي قضين نفس الفترة.

كما سيتم إطلاق سراح السجناء الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر والذين قضوا عشر مدة عقوبتهم.

كما أصدر منانغاغوا عفوا عن المكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة الذين قضوا ثلث عقوبتهم.

يتم إطلاق سراح السجناء على دفعات في جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك ، فإن أولئك الذين سجنوا بسبب جرائم "محددة" تشمل الجرائم الجنسية والسطو والعنف العام والحيازة غير القانونية للأسلحة النارية والاتجار بالبشر وسرقة أو تخريب البنية التحتية للكهرباء والاتصالات لن يستفيدوا من العفو.

وقد خففت أحكام جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام الذين ظلوا في السجن لمدة 10 سنوات على الأقل إلى السجن مدى الحياة بموجب العفو.

يوجد في زيمبابوي أكثر من 60 سجينا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، ولم يتضح على الفور عدد الذين خففت عقوباتهم إلى المؤبد بموجب العفو.

زيمبابوي هي واحدة من أكثر من اثنتي عشرة دولة في أفريقيا وأكثر من 50 دولة في جميع أنحاء العالم تطبق عقوبة الإعدام ، على الرغم من أن آخر عملية شنق في البلاد كانت في عام 2005.

ويقول منانجاجوا إنه يؤيد إلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة أيدها مجلس الوزراء في فبراير وتنتظر الآن موافقة البرلمان.

وأفرج منانجاجوا عن أكثر من 4000 سجين في أمر عفو آخر في مايو أيار الماضي يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون المكتظة في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا حيث عادة ما تكون الظروف قاسية.

في ذلك الوقت ، كان لدى زيمبابوي حوالي 22000 سجين محشورين في السجون بسعة 17000.