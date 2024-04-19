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هجوم على 3 مسنات بالسويد.. والشرطة تكشف مصير المجرم

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رويترز - ستوكهولم 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تعرضت 3 نساء مسنات تتراوح أعمارهن بين 65 و80 عاما، في السويد لهجوم بمدينة فيستيروس.
وأوضحت الشرطة أن النساء تعرضن لهجوم نفذه رجل، مستخدما أداة حادة. This is a Twitter Status .. حظر قيادة السكوتر الكهربائي على الأرصفة This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

حوادث الهجوم على النساء في السويد

وأوضحت صحيفة إكسبريسن السويدية اليومية، أن إحدى النساء والمهاجم يتلقيان العلاج في المستشفى جراء إصابات خطيرة.
وقالت الشرطة إنها أطلقت النار على رجل على صلة بتلك الواقعة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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