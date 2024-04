شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم على 3 مسنات بالسويد.. والشرطة تكشف مصير المجرم والان نبدء بالتفاصيل

حوادث الهجوم على النساء في السويد

الدمام - شريف احمد - تعرضت 3 نساء مسنات تتراوح أعمارهن بين 65 و80 عاما، في السويد لهجوم بمدينة فيستيروس.وأوضحت الشرطة أن النساء تعرضن لهجوم نفذه رجل، مستخدما أداة حادة. وأوضحت صحيفة إكسبريسن السويدية اليومية، أن إحدى النساء والمهاجم يتلقيان العلاج في المستشفى جراء إصابات خطيرة.وقالت الشرطة إنها أطلقت النار على رجل على صلة بتلك الواقعة.