شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم على 3 مسنات بالسويد.. والشرطة تكشف مصير المجرم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعرضت 3 نساء مسنات تتراوح أعمارهن بين 65 و80 عاما، في السويد لهجوم بمدينة فيستيروس.
وأوضحت الشرطة أن النساء تعرضن لهجوم نفذه رجل، مستخدما أداة حادة. This is a Twitter Status .. حظر قيادة السكوتر الكهربائي على الأرصفة This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وقالت الشرطة إنها أطلقت النار على رجل على صلة بتلك الواقعة.
وأوضحت الشرطة أن النساء تعرضن لهجوم نفذه رجل، مستخدما أداة حادة. This is a Twitter Status .. حظر قيادة السكوتر الكهربائي على الأرصفة This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#السويد .. حظر قيادة السكوتر الكهربائي على الأرصفة #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/Oj7vvFGQsG pic.twitter.com/x7gEsHAqY7— صحيفة اليوم (@alyaum) July 28, 2022
حوادث الهجوم على النساء في السويدوأوضحت صحيفة إكسبريسن السويدية اليومية، أن إحدى النساء والمهاجم يتلقيان العلاج في المستشفى جراء إصابات خطيرة.
وقالت الشرطة إنها أطلقت النار على رجل على صلة بتلك الواقعة.