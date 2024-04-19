هؤلاء المرشحون.. مصطفى بكري يكشف ملامح حركة المحافظين المرتقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن حركة المحافظين الجديدة، مؤكدا أن هناك 4 من محافظي جنوب الصعيد لن يبقوا فى مناصبهم، مبينا أن مدير أمن محافظة شهير مرشح محافظا لأسيوط أو البحيرة.

وحول حركة المحافظين الجديدة أضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن عددا من مساعدي وزير الداخلية الحاليين والسابقين مرشحون لمنصب المحافظ فى عدد من المحافظات.

وتابع مقدم "حقائق وأسرار": "ليس صحيحاً أن شخصية تردد اسمها مؤخرا لتولي منصب وزير شئون مجلس النواب والشيوخ سوف يكون هذا الموقع من نصيبها".

وأكمل بكري، أن أحد السفراء ربما يصعد اسمه لتولى موقع هام، مؤكدا أن التعديل الوزاري قد يحتوي على مفاجأة، مؤكدا أن الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة.