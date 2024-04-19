"حماس": شعبنا لن يسمح للاحتلال أن يستفرد بغزة أو الضفة أو أي جزء من الوطن

أشارت حركة "حماس"، في بيان، إلى "أننا نزف لجماهير شعبنا وأمتنا كوكبة من الشهداء الأبطال الذين ارتقوا في ساحات التضحية والفداء خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس، وفي مقدمتهم الشهيد القائد محمد جابر “أبو شجاع” قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس وكافة رفاقه المقاومين الأبطال".

وقالت: "نشيد ببطولات أبناء شعبنا الفلسطيني ومجاهدي كتائب القسام وسرايا القدس وكافة فصائل المقاومة الذين لقنوا العدو درساً قاسياً وأثخنوا فيه وفي آلياته".

وشددت الحركة على أن "جماهير الضفة الغربية الشماء لا يزالون منخرطين في طوفان الأقصى؛ ويلبون نداء المقاومة والدفاع عن الأرض والعرض رغم وحشية الاحتلال وبطشه، ويثبتون أن أي اقتحام لجنود الاحتلال بالضفة لن يكون نزهة".

وأضافت "إن شعبنا الفلسطيني المجاهد لن يسمح للاحتلال أن يستفرد بغزة أو الضفة أو القدس أو أي جزء من الوطن، وسيتصدى لكل سياسات ومخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا والنيل من حقوقنا، وسيقف سداً منيعاً أمام غطرسة الاحتلال وجرائم مستوطنيه، ومحاولاته المستمرة لتهويد الأقصى وتدنيسه".

وأكدت الحركة على "ضرورة تواصل وتكثيف الحشد والرباط، وحالة النفير العام في الضفة والقدس، و تصعيد المواجهة والاشتباك وإرباك الاحتلال في كل المناطق وبشتى السبل والأدوات".