نشرة منتصف الليل| الأرصاد تكشف موعد الموجة الحارة.. وهذه ملامح حركة المحافظين المرتقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

"تلى شندويل".. ندوة لمناقشة تسجيل أول حرفة تراثيه كعلامة جماعية

نظم المجلس القومي للمرأة، جلسة نقاشية لعرض ومناقشة نتائج مشروع تسجيل أول حرفة تراثيه كعلامة جماعية "تلى شندويل". لمزيد من التفاصيل

انطلاق ليالي العرض المسرحي "الحياة حدوتة" ببورفؤاد

شهد مركز شباب العاشر ببورفؤاد العرض المسرحي "الحياة حدوتة"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.. لمزيد من التفاصيل

البرد مش هيرجع.. الأرصاد تكشف عن موعد الموجة الحارة القادمة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد الموجة الحارة التي ستشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل

هؤلاء المرشحون.. مصطفى بكري يكشف ملامح حركة المحافظين المرتقبة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن حركة المحافظين الجديدة، مؤكدا أن هناك 4 من محافظي جنوب الصعيد لن يبقوا فى مناصبهم، مبينا أن مدير أمن محافظة شهير مرشح محافظا لأسيوط أو البحيرة.. لمزيد من التفاصيل

يصل الأحد.. حكاية سائح يسافر من جنوب إفريقيا إلى القاهرة سيرا على الأقدام- صور

يصل صباح الأحد المقبل، السائح الإفريقي المغامر "كيث بويد" البالغ من العمر 57 عاماً، إلى برج القاهرة قادماً من مسقط رأسه بكيب تاون بجنوب أفريقيا، سيراً على قدميه قاطعاً أكثر من 11753 كيلو متر، والتى استغرقت أكثر من 7 أشهر ونصف، على أن يتجه إلى برج القاهرة محطة .. لمزيد من التفاصيل