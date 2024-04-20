"نفرتيتي" تحتفى بأعياد الأقباط بقصر الأمير طاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يحتفي صالون "نفرتيتي" الثقافي اليوم السبت، بأعياد الأخوة الأقباط وطقوسهم في احتفالية جديدة بقصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. وليد قانوش.

يحمل الصالون عنوان "أعياد الأقباط بين الدين والموروث الشعبي"، ويحتفي بكل ما تعلق في أذهان المصريين من مظاهر احتفالية وطقوس وتقاليد وموروثات اقترنت بالأعياد القبطية واعتبروها جزءا أصيلا من الهوية المصرية وتراثها الانساني.

يستضيف الصالون الدكتور عزت صليب أستاذ الاثار والتراث الشعبي المصري، والكاتب الصحفي الدكتور لؤي سعيد مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية والأثري ملاك نصحي المشرف علي مركز معلومات بالمتحف القبطي.

يعقد صالون "نفرتيتي" الثقافي لقاءاته شهريا في قصر الأمير طاز لمناقشة إحدى القضايا الثقافية الفكرية أو الأثرية المثارة على الساحة و تمس الحضارة المصرية وتراثها الإنساني، وتعده ست سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام.