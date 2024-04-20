الجيش الصومالي يقضي على العشرات من العناصر الإرهابية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكنت وحدات من الجيش الصومالي من القضاء على أكثر من 30 عنصراً إرهابياً، في عملية عسكرية جرى تنفيذها في الخليج 365 الريفية جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية, أن العملية العسكرية جرى تنفيذها في مناطق, جيمي وبنغاني و بندر التابعة لمحافظة شبيلي السفلى، وذلك من خلال معلومات عن تجمع العناصر الإرهابية في هذه الخليج 365 من أجل إعداد مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين الأبرياء.